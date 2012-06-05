〔澳洲个股〕澳洲航空在公布获利预警后股价重挫18%至纪录低位

香港个股：朗诗地产3.12亿元投得太平洋人寿挂牌出售的一上海物业
路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透悉尼6月5日电---澳洲航空(Qantas)(QAN.AX)股价一度重挫18%至纪录低位,之前该公司警告称获利将最多锐减90%.
澳洲航空表示,燃料价格飙涨、劳工行动以及欧洲经济危机导致运营环境艰难,这些因素将拖累2012年6月30日止年度的税前获利,令其降至5,000万-1亿澳元.
澳洲航空股价一度低见1.16澳元,最新报1.25澳元,跌幅12%.(完)
--编译 李爽; 审校 张涛
路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%