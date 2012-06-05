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货币新闻 | 2012年 6月 5日 星期二 08:32 BJT

〔澳洲个股〕澳洲航空在公布获利预警后股价重挫18%至纪录低位

路透悉尼6月5日电---澳洲航空(Qantas)(QAN.AX)股价一度重挫18%至纪录低位,之前该公司警告称获利将最多锐减90%.

澳洲航空表示,燃料价格飙涨、劳工行动以及欧洲经济危机导致运营环境艰难,这些因素将拖累2012年6月30日止年度的税前获利,令其降至5,000万-1亿澳元.

澳洲航空股价一度低见1.16澳元,最新报1.25澳元,跌幅12%.(完)

--编译 李爽; 审校 张涛

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