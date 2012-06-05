〔中国证券〕国际板推出没有时间表,上交所近期无实质性启动计划--报载

路透上海6月5日电---对于国际板进程,中国证券报周二援引有关部门人士透露,推出国际板没有时间表.目前,各有关部门仍在对境外企业到境内发行人民币股票工作的总体思路、制度规则等进行研究和沟通.

上海证券交易所有关负责人并表示,上交所国际板近期没有实质性启动计划.

国务院办公厅日前转发国家发改委等八部门的《关于加快培育国际合作和竞争新优势的指导意见》再次提出,研究制定境外企业到境内发行人民币股票的制度规则,认真做好相关技术准备.[ID:nSB1584010]

对此,上交所有关负责人指出,指导意见是一份中长期的战略指导性文件,其中关于"适时试点境外企业到境内发行人民币股票"的具体内容,上交所一直在研究、筹备中.

今年两会期间,证监会主席郭树清重申,国际板推出也没有时间表,其发行、上市、交易相关制度均需再研究完善,并进行统筹考虑.[ID:nSB1425328]

在2009年提出建立上海国际板设想后,汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)、东亚银行(0023.HK)和可口可乐(KO.N)等多家知名公司纷纷表示有意登陆上海国际板,不过监管层方面目前尚未有一个明确的时间表.(完)