〔中国证券〕国际板推出没有时间表,上交所近期无实质性启动计划--报载

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透上海6月5日电---对于国际板进程,中国证券报周二援引有关部门人士透露,推出国际板没有时间表.目前,各有关部门仍在对境外企业到境内发行人民币股票工作的总体思路、制度规则等进行研究和沟通.
上海证券交易所有关负责人并表示,上交所国际板近期没有实质性启动计划.
国务院办公厅日前转发国家发改委等八部门的《关于加快培育国际合作和竞争新优势的指导意见》再次提出,研究制定境外企业到境内发行人民币股票的制度规则,认真做好相关技术准备.[ID:nSB1584010]
对此,上交所有关负责人指出,指导意见是一份中长期的战略指导性文件,其中关于"适时试点境外企业到境内发行人民币股票"的具体内容,上交所一直在研究、筹备中.
今年两会期间,证监会主席郭树清重申,国际板推出也没有时间表,其发行、上市、交易相关制度均需再研究完善,并进行统筹考虑.[ID:nSB1425328]
在2009年提出建立上海国际板设想后,汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)、东亚银行(0023.HK)和可口可乐(KO.N)等多家知名公司纷纷表示有意登陆上海国际板,不过监管层方面目前尚未有一个明确的时间表.(完)
--发稿 冉莹; 审校 黄凯
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)