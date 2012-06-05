版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 08:23 BJT

〔日本股市〕盘初微升,因在G7紧急会议前投资者偏空立场改善

路透东京6月5日电---日股日经指数周二盘初微升,扭转上日的大跌走势,因投资者在七国集团(G7)紧急会议前削减偏空押注.

日经指数.N225盘初小涨0.3%,至8,318.47点.东证股价指数.TOPX升0.5%,至698.93点,周一跌至逾28年来的最低水平.(完)

--编译 肖群英;审校 李爽

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐