版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 08:26 BJT

〔国际油市〕沙特对亚洲上调阿拉伯轻质原油官方售价,但对欧美下调

路透6月4日电---石油出口大国沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)周一称,上调出口亚洲的旗舰原油阿拉伯轻质原油的官方售价(OSP),但下调出口美国和欧洲的OSP.

出口亚洲的阿拉伯轻质原油7月OSP定在较阿曼/迪拜原油均价每桶升水1.35美元,较6月的升水1.15美元高出0.20美元.

出口美国的阿拉伯轻质原油OSP下调0.15美元,至较阿格斯含硫原油指数(ASCI)每桶升水0.35美元;出口西北欧的同种品级原油OSP则下调0.05美元,至较伦敦布兰特原油加权平均价(BWAVE)每桶贴水2.65美元.(完)

--编译 艾茂林;审校 张若琪

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐