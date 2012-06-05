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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 08:39 BJT

《汇市简讯》欧元/美元亚洲盘初买盘旺盛

0005GMT

* 1.2520上方的停止单被触发,发现东京账户买进

* 欧元/美元买盘旺盛,因寄望欧元区决策者准备好采取果决行动

* 欧盟官员面临的压力增加,因七国集团(G7)将开会讨论欧元区问题

* 1.2600之前有卖单,关键阻力位在1.2620/25 (完)

--编译 杜明霞;审校 艾茂林

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