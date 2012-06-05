〔中国金融〕四大行5月信贷投放前低后冲,新增信贷逾2,500亿--报载

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透上海6月5日电---据中国证券报报导,中国四大国有银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)--5月新增信贷约2,530亿元人民币.
报导援引分析人士预计,金融机构5月新增信贷约为7,000亿元,票据贴现占比仍较高.
分析人士并指出,尽管四大行5月前20天信贷投放速度偏慢,但是再次上演"前低后冲".在5月下旬,四大行投放信贷将近2,200亿元.
报导援引并银行业人士称,按照此前惯例为"3、3、2、2"季度信贷投放节奏,第二季度金融机构新增信贷应为2.4万亿元左右.由于4月和5月金融机构信贷投放可能不足1.5万亿元,预计银行在6月信贷投放意向料愈发强烈.
进入二季度,中国经济下行压力加大,企业有效贷款需求不足.政府于5月中旬起陆续采取降低存款准备金率、启动重大投资项目等稳增长措施.
汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行降息的预期有所升温.[ID:nSB1582912](完)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)