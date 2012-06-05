《汇市简讯》欧元/英镑或将测试0.8160的关键阻力位

0006GMT--- * 欧元出现空头回补,英国央行出台量化宽松举措的预期以及英国评级遭调降提供支撑 * 欧元/英镑攀升0.55%,目标位在55日移动均值和2012年跌势的38.2%回档位0.8160 * 日线动能指标上扬,有进一步走高空间 * 5日、10日及20日移动均线开始上行 --编译 王兴亚; 审校 艾茂林