版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 08:31 BJT

〔韩国股市〕盘初扬升,料将终止连跌四日的颓势

路透首尔6月5日电---韩国股市周二自年内低点附近反弹,或将结束连续四日跌势,因投资者期望七国集团(G7)的紧急磋商有助于缓解欧债危机忧虑.

航运股盘初领涨,韩进海运(Hanjin Shipping)(000700.KS)劲扬5.2%,大韩海运(Korea Line)(005880.KS)跳涨5%.

0006GMT,综合股价指数.KS11涨0.96%至1,800.21点.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐