《中国报摘》--其他报纸重要消息6月5日

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
**上海证券报**
--由中国国家旅游局牵头的"国民旅游休闲纲要"已上报国务院,纲要提出要完善旅游休闲产品,壮大旅游休闲产业;内容涉及加大财政支持、推动带薪休假制度和促进个人旅游消费等方面.
--商务部提出,"十二五"期间(2011-2015年),中国机电产品进出口年均将增长10%.
**人民日报**
--中国电力企业联合会党组书记孙玉才表示,预计今夏最大将会有3,500万千瓦左右的电力缺口,缺电形势呈现更为复杂的态势.
--西藏自治区人民政府与国家电网公司等11家电力央企签署了"十二五"电力援藏工作协议,直接援助资金较"十一五"增加两倍,总计超9亿元人民币.
**第一财经日报**
--记者获悉,华电国际(600027.SS)(1071.HK)去年耗资6.92亿元收购的内蒙古浩源煤炭公司官司缠身,被起诉追偿的债务标的高达2.3亿元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)