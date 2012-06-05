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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 08:33 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月5日

**上海证券报**

--由中国国家旅游局牵头的"国民旅游休闲纲要"已上报国务院,纲要提出要完善旅游休闲产品,壮大旅游休闲产业;内容涉及加大财政支持、推动带薪休假制度和促进个人旅游消费等方面.

--商务部提出,"十二五"期间(2011-2015年),中国机电产品进出口年均将增长10%.

**人民日报**

--中国电力企业联合会党组书记孙玉才表示,预计今夏最大将会有3,500万千瓦左右的电力缺口,缺电形势呈现更为复杂的态势.

--西藏自治区人民政府与国家电网公司等11家电力央企签署了"十二五"电力援藏工作协议,直接援助资金较"十一五"增加两倍,总计超9亿元人民币.

**第一财经日报**

--记者获悉,华电国际(600027.SS)(1071.HK)去年耗资6.92亿元收购的内蒙古浩源煤炭公司官司缠身,被起诉追偿的债务标的高达2.3亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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