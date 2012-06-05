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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 08:42 BJT

《汇市简讯》澳洲央行宣布利率决定后,澳元可能遭抛售

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* 有人呼吁澳洲央行采取按兵不动策略

* 澳洲央行宣布利率决定后澳元走势料震荡,澳元/美元最初可能上升

* 最终卖盘将占据主导,因市场可能认为澳洲央行行动滞后

* 若降息,澳洲利差优势将减弱,这将打压澳元 (完)

--编译 杜明霞;审校 徐文焰

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