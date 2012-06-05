版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 08:43 BJT

《汇市简讯》亚洲股市普遍走高,刺激澳元/美元回补空头仓位

0022GMT * 亚洲股市盘初普遍走高,标准普尔股指期货上扬0.37% * 股市坚挺鼓励澳元/美元空头回补 * 阻力位在0.9898/0.9581走势的61.8%回档位0.9777 * 0.9770上方及0.9780水准上方料设有停止单 --编译 王兴亚; 审校 李爽

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐