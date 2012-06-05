《全球主要国家债券发行预告》--6月5日-6月12日

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透6月5日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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6/5 1530 美国 四周期国库券
6/5 0130 日本 10年期公债
6/5 加拿大 64.5亿加元 98天期国库券
6/5 加拿大 24亿加元 182天期国库券
6/5 加拿大 24亿加元 364天期国库券
6/5 意大利 四年期BTP债券(标售四日,第二日)
6/6 加拿大 26亿加元 票息2.75%、2022年6月1日到期的10年期公债
6/6 0930 葡萄牙 12.5-15亿欧元 2012年12月21日到期和2013年6月21日到期的国库券
6/6 0600 德国 50亿欧元 五年期联邦债券
6/6 0120 日本 六个月期贴现国库券
6/6 意大利 四年期BTP债券(标售四日,第三日)
6/7 0850 法国 70-80亿欧元 (票息4.25%、2019年4月25日到期的七年期OAT债券;
票息3.0%、2022年4月25日到期的10年期OAT债券;
票息3.50%、2026年4月25日到期的15年期OAT债券;
票息4.0%、2060年4月25日到期的50年期OAT债券)
6/7 西班牙 10-20亿欧元 (票息5.85%、2022年1月31日到期的Obligations债券;
票息3.30%、2014年10月31日到期债券;
票息4.25%、2016年10月31日到期的Bonos债券)
6/7 0120 日本 三个月期贴现国库券
6/7 0130 日本 30年期公债
6/7 意大利 四年期BTP债券(标售四日,第四日)
6/8 英国 标售国库券
6/11 0600 德国 40亿欧元 六个月期国库券
6/11 1530 美国 13周和26周期国库券
6/11 1250 法国 BTF债券
6/12 英国 票息1.0%、2017年到期的债券
6/12 1700 美国 三年期公债
6/12 1530 美国 四周期国库券
6/12 0130 日本 五年期政府公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张若琪
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)