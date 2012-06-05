〔金砖国家〕6月4日股汇市收盘纵览

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透6月5日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月4日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.28%,报882.46点.
中国股市:沪综指大幅收挫2.7%,创六个月最大单日跌幅,及逾一个半月收盘新低.海外股市受美国经济数据拖累普跌,波及国内市场,而有关国际板即将推出的最新消息亦令市场承压.沪综指.SSEC收报2,308.550点,跌64.886点或2.73%,上次最大单日跌幅为2011年11月30日的3.27%,今日上海A股成交额升至867亿元人民币,上交易日为769亿元.[.SSCN]
香港股市:收低2%,触及今年最低水准,因美国数据疲弱,加深了对欧债危机和中国经济增长放缓的忧虑,促使投资者出脱高风险资产.恒生指数.HSI收低2%,报18,185.59点.恒生国企指数.HSCE收跌2.6%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收涨.上周五美国经济数据不佳令美元指数冲高回落,人民币中间价连续第二日回升,加之结汇盘略显多,即期汇价随之小幅反弹.交易员认为,中间价有先于即期汇价走稳的迹象,或预示央行不乐见人民币过度贬值,近期的持续跌势可能趋缓,人民币将在6.38附近遇到有力支撑.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水280点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3925元.[CNY/CN]
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印度股市:主要股指收涨,稍早曾触及自1月初以来的日内低点,因降息预期激励银行股上涨,而且逢低买盘提振Larsen & Toubro等绩优股.指标BSE指数.BSESN收高0.15%,报15,988.40点,稍早最多下跌1.4%,并触及1月9日以来的日内低点.[.BO][ID:nL3E8H44KL]
印度汇市:印度卢比兑美元三日内首次走软,脱离稍早触及的一周高点,因石油进口商出手买入美元,以及尾盘时企业和出口商的美元卖盘减弱也打击卢比.卢比/美元INR=D2收盘报55.66/67,自上周五的收盘价55.54/55和盘中所及一周高点55.26下跌.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,239.990点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS升1.17%至664.30点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.68%至33.4510;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下滑0.63%,报41.9125.
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巴西股市:收盘几无变动,而其他拉美股市收跌,因欧债危机和疲弱的美国工厂订单打击市场人气.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP微升0.03%,报53,416.75,上周曾跌至近八个月低点.[ID:nL1E8H4GTJ]
巴西汇市:雷亚尔兑美元BRBYBRL=回吐稍早涨幅,下跌0.22%至2.0513.分析师称2.05的水平已经成为雷亚尔的非正式底线,之前雷亚尔跌破该水平时巴西央行加强了对市场的干预措施.[ID:nL1E8H4KB3]
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南非股市:收盘近持平,与欧洲股市走势一致,不过逢低买盘推动铂金(白金)矿商大涨.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收跌0.06%,报29,144.78点.综合指数.JALSH下跌0.09%,报33,076.30.点.[.J]
南非汇市:南非兰特/美元ZAR=D3自上周跌势中反弹,盘中最多上涨1.4%至8.4725;1622GMT,报8.5001,较上周五收盘价8.59上涨1.05%.[ZAR/](完)
--编译 李春喜;审校 张荻
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)