〔金砖国家〕6月4日股汇市收盘纵览

路透6月5日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月4日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.28%,报882.46点.

中国股市:沪综指大幅收挫2.7%,创六个月最大单日跌幅,及逾一个半月收盘新低.海外股市受美国经济数据拖累普跌,波及国内市场,而有关国际板即将推出的最新消息亦令市场承压.沪综指.SSEC收报2,308.550点,跌64.886点或2.73%,上次最大单日跌幅为2011年11月30日的3.27%,今日上海A股成交额升至867亿元人民币,上交易日为769亿元.[.SSCN]

香港股市:收低2%,触及今年最低水准,因美国数据疲弱,加深了对欧债危机和中国经济增长放缓的忧虑,促使投资者出脱高风险资产.恒生指数.HSI收低2%,报18,185.59点.恒生国企指数.HSCE收跌2.6%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收涨.上周五美国经济数据不佳令美元指数冲高回落,人民币中间价连续第二日回升,加之结汇盘略显多,即期汇价随之小幅反弹.交易员认为,中间价有先于即期汇价走稳的迹象,或预示央行不乐见人民币过度贬值,近期的持续跌势可能趋缓,人民币将在6.38附近遇到有力支撑.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水280点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3925元.[CNY/CN]

========================================================================================

印度股市:主要股指收涨,稍早曾触及自1月初以来的日内低点,因降息预期激励银行股上涨,而且逢低买盘提振Larsen & Toubro等绩优股.指标BSE指数.BSESN收高0.15%,报15,988.40点,稍早最多下跌1.4%,并触及1月9日以来的日内低点.[.BO][ID:nL3E8H44KL]

印度汇市:印度卢比兑美元三日内首次走软,脱离稍早触及的一周高点,因石油进口商出手买入美元,以及尾盘时企业和出口商的美元卖盘减弱也打击卢比.卢比/美元INR=D2收盘报55.66/67,自上周五的收盘价55.54/55和盘中所及一周高点55.26下跌.[INR/]

========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,239.990点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS升1.17%至664.30点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.68%至33.4510;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下滑0.63%,报41.9125.

========================================================================================

巴西股市:收盘几无变动,而其他拉美股市收跌,因欧债危机和疲弱的美国工厂订单打击市场人气.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP微升0.03%,报53,416.75,上周曾跌至近八个月低点.[ID:nL1E8H4GTJ]

巴西汇市:雷亚尔兑美元BRBYBRL=回吐稍早涨幅,下跌0.22%至2.0513.分析师称2.05的水平已经成为雷亚尔的非正式底线,之前雷亚尔跌破该水平时巴西央行加强了对市场的干预措施.[ID:nL1E8H4KB3]

========================================================================================

南非股市:收盘近持平,与欧洲股市走势一致,不过逢低买盘推动铂金(白金)矿商大涨.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收跌0.06%,报29,144.78点.综合指数.JALSH下跌0.09%,报33,076.30.点.[.J]

南非汇市:南非兰特/美元ZAR=D3自上周跌势中反弹,盘中最多上涨1.4%至8.4725;1622GMT,报8.5001,较上周五收盘价8.59上涨1.05%.[ZAR/](完)