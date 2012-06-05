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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 09:12 BJT

〔芝加哥期市〕玉米合约下滑,因USDA称天气情况并未进一步损及作物

路透悉尼6月5日电---美国玉米期货周二下滑,因美国农业部(USDA)称近期美国玉米种植带炎热乾旱的天气并没有进一步损及作物.

亚洲市场盘初,芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货CN2下滑0.22%,上日曾攀升3%,因继2011/12作物年度玉米供给一直紧俏,担心天气不利将会损及玉米新作的产量.

7月大豆合约SN2涨0.49%,因USDA公布新近的农作物生长报告显示,大豆作物长势良好至优秀率低于市场预期.

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