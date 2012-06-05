〔中国能源〕中核高层称核电新项目重启尚待国家政策进一步明确--新华

路透北京6月5日电---针对国务院上月末通过的核安全规划,中国核工业集团公司高层称,这是中国未来核电新项目获准建设的前提条件,但核电新项目建设是否重启还有待国家政策的进一步明确.

新华网援引中核集团核电股份有限公司总经理陈桦称,中国目前核电技术符合国际上最先进的标准与技术要求,有能力确保安全.

2011年日本强震引发核事故后,中国从去年3月份起暂停审批国内核电新建项目.而按照当时提出的"国四条"要求,核电新建项目审批要等到核安全规划出台后再重新启动.

上月末国务院常务会议原则通过《核安全与放射性污染防治"十二五"规划及2020年远景目标》,意味着核电审批重启的条件已基本就绪.[ID:nSB1581714]

陈桦并表示,对于此前安全检查中暴露出的有关问题与不足,中核集团已经开展了多项改进措施.在防洪、移动电源设置、非能动消氢装置等方面做了大量技术改进.

"这些措施完成后,核电机组存在的缺陷能够得到有效弥补,可以完全满足目前国家最新的安全法规要求."他称.

公开资料显示,中核集团旗下囊括浙江秦山、广东大亚湾和江苏田湾等三大核电基地,另外还有在建和经国家批准正式开展前期工作的核电新项目包括浙江三门核电站、福建福清核电站等.

去年3月中断核电审批前,中国已建成装机容量1,080万千瓦,在建28台核电机组装机容量3,097万千瓦.(完)