〔中国能源〕中核高层称核电新项目重启尚待国家政策进一步明确--新华

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京6月5日电---针对国务院上月末通过的核安全规划,中国核工业集团公司高层称,这是中国未来核电新项目获准建设的前提条件,但核电新项目建设是否重启还有待国家政策的进一步明确.
新华网援引中核集团核电股份有限公司总经理陈桦称,中国目前核电技术符合国际上最先进的标准与技术要求,有能力确保安全.
2011年日本强震引发核事故后,中国从去年3月份起暂停审批国内核电新建项目.而按照当时提出的"国四条"要求,核电新建项目审批要等到核安全规划出台后再重新启动.
上月末国务院常务会议原则通过《核安全与放射性污染防治"十二五"规划及2020年远景目标》,意味着核电审批重启的条件已基本就绪.[ID:nSB1581714]
陈桦并表示,对于此前安全检查中暴露出的有关问题与不足,中核集团已经开展了多项改进措施.在防洪、移动电源设置、非能动消氢装置等方面做了大量技术改进.
"这些措施完成后,核电机组存在的缺陷能够得到有效弥补,可以完全满足目前国家最新的安全法规要求."他称.
公开资料显示,中核集团旗下囊括浙江秦山、广东大亚湾和江苏田湾等三大核电基地,另外还有在建和经国家批准正式开展前期工作的核电新项目包括浙江三门核电站、福建福清核电站等.
去年3月中断核电审批前,中国已建成装机容量1,080万千瓦,在建28台核电机组装机容量3,097万千瓦.(完)
--发稿 苏丹; 审校 张喜良
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路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)