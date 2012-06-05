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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 09:11 BJT

〔全球金市〕黄金微升,七国集团即将举行紧急磋商

路透新加坡6月5日电---黄金周二微升,石油和股市亦上涨.七国集团(G7)即将举行紧急磋商,讨论日益加重的欧元区问题.

金价上周扬升超过3%,当时其脱离与风险资产亦步亦趋的走势.但周一纽约时段金价走低,因美国股市下挫迫使投机客锁定黄金获利以弥补亏损.

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