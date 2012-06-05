版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 09:12 BJT

〔标题新闻〕G7商讨欧债危机的期望料推动港股周二开升,但投资者仍不愿建立新仓位

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8H50AI]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐