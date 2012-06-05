〔中国个股〕上海建工以BT模式建昆山中环改造项目,总投资108.5亿元

路透上海6月5日电---中国大型建筑企业--上海建工集团股份有限公司(600170.SS)周二公告称,拟成立项目公司投资江苏昆山市中环快速化改造工程,项目采用投资-建设-移交(BT)模式,总投资估算108.47亿元人民币.

公告称,该项目建设期三年,计划于6月开工,回购期自建设期结束起共计20年.项目公司注册资本为总投资三成,由上海建工及四家全资子公司共同组建,资本金以外的款项向金融机构贷款,已有三家银行愿意组建银团提供为期15年的中长期贷款.

按约定,项目建设期投资收益是根据实际资金支付情况按同期央行五年以上期限贷款基准利率加1.5个百分点;回购期是按同期五年以上贷款利率加2.85个百分点,均为按季付息.同时,在回购期内,项目资本金分20年等额偿还.

公告称,若按目前五年以上贷款年利率7.05%计算,项目股东可在第10年收回本金,累计获得55.36亿元投资收益,年均投资回报2.31亿元.

中国过去一年多来宏观调控层层加码,并大力整顿地方融资平台,导致地方政府筹钱无门;加上经济持续放缓,严厉楼市调控致使卖地收入锐减,更让地方财政雪上加霜.部分地方政府向大型基建公司求援,以BT或BOT(建设-经营-移交)的模式融资.[ID:nSB1579346]

中国交通建设(601800.SS)(1800.HK)、中国铁建(601186.SS)(1186.HK)、中国中铁(601390.SS)(0390.HK)、中国建筑(601668.SS)等公司近期在基建特许经营领域相当活跃.

上海建工周一收报7.67元,过去一个月累计下跌6.8%.(完)