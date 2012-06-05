《交易视点》中国利率债收益率震荡探底概率大,建议把握波段机会--中信证券

路透上海6月5日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)(6030.HK)利率市场月报预计，5月中国居民消费价格指数(CPI) 同比涨幅回落至3.0%;工业品价格指数(PPI)降为-1.5%。如果海外不发生系统性危机，利率产品收益率出现震荡探底的概率较大。把握波段机会的同时，建议交易型机构需要控制好仓位。

**预计5月CPI同比回落至3.0%;PPI降为-1.5%**

5月份经济增长回升、通胀下行。尽管5月份PMI指数进一步下行，但PMI指数与实际经济增速之间并非完全契合。根据高频数据估算，5月份工业增加值同比将回升至10%左右。5月份CPI同比继续回落，预计达到3.0%左右；PPI同比则下行至-1.5%左右。

美联储新一轮QE渐行渐近。美国经济增长疲弱的态势已经显现，劳动力市场再度恶化，通缩的风险显着大于通胀的风险，美联储采取新一轮量化宽松政策的条件已经基本具备，推出只是时间问题。预计美联储在7月31日的议息会议中推出新一轮量化宽松政策的可能性较大。

**市场研判**

从国内因素看，5月份经济增速的小幅回升和通胀的继续下行都在市场的预期之内，对债市的影响都相对较小。决定6月份债市走势的关键仍是海外风险情绪的变化。6月中旬希腊大选以及下旬的美联储议息会议都可能对全球金融市场形成事件性的冲击。

从收益率曲线的形态来看，由于6月份资金利率有望趋稳，因此6月份短期利率产品收益率也有望保持平稳。对于中长期利率产品，经济增速回升可能需要经过两个月的向好数据才能获得市场的确认。

受海外形势的恶化、国内通胀下行及可能的降息的影响，中长期品种收益率仍有望小幅回落。但经过5月份的急跌后，安全边际有所降低。如果海外不发生系统性的金融危机，利率产品收益率出现震荡探底的概率较大。因此在把握波段机会的同时，交易型机构需要控制好仓位。

对于浮息债，当前Depo及Shibor浮息债较固息债仍有较好的收益率优势，仍可继续持有。但3-5年Depo债利差已经低于均值水平，配置价值已有所下降，且在放松周期中吸引力差于固息债；而由于Shibor利率短期内仍有望保持在4%以上，相应的Shibor浮息债价值尚可。

对于利率互换，建议投资者可在5年Repo互换利率急跌后适量介入看涨的波段交易。同时可适当参与3-5年Shibor 互换看涨交易。(完)

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