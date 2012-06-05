〔英国金融〕央行执行理事称,需为银行业制定新会计规则

路透伦敦6月5日电---英国央行主管金融稳定的执行理事Andrew Haldane表示,英国需为银行业制定单独的会计规则,以便投资者和监管者正确评估风险,而现在想这么做就好比试图给"一头暴躁的毛驴绑上尾巴".

Andrew Haldane在本月出版的会计和商业杂志Economia中写道,国际财务报告准则(IFRS)无法完整呈现银行偿付能力.IFRS负责制定会计方法.

Haldane称,英国的会计规则存在严重缺陷,要准确了解银行的资产情况就像试图给"一头暴躁的毛驴绑上尾巴".

他表示,金融危机带来的不确定性显示,银行"变化多端的负债和含糊不清的资产"导致其财务组合相当脆弱.

"如果它们对投资者有用,那么银行的财务报表需呈现这些脆弱层面,这样风险就能反映在价格上,"他写道.

他指出,"这需要会计规则正确认识到银行业资产和负债的独有特点.IFRS目前的要求还达不到这个目标."(完)