《交易视点》中国转债市场波段操作的重要性将逐步让位于配置--中金

路透上海6月5日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，展望后市，转债市场波段操作的重要性将逐步让位于配置，但在增持节奏上不建议追涨，仍建议投资者保持中性或偏下的仓位水平。

**策略观点**

上周转债估值变化仍是价格表现的主要驱动力。在一定程度上转债估值是个不错的情绪指标，尤其能够反映债券投资者对股票市场走势的看法。不少转债跟随股指而非正股上涨也说明情绪影响甚于正股推动。

不过，不要轻易将转债估值当做是股市的领先指标。展望后市，我们重申转债市场波段操作的重要性将逐步让位于配置。但是，在增持节奏上，我们重申不建议追涨。

我们仍建议投资者保持中性或偏下的仓位水平，随着债市走完完整的牛市周期，逐步把资产配置向转债倾斜，股市调整和新券供给是增持契机。

近期尤其应该关注弹性新券发行过程中的的增持机会。对不同类型投资者，我们建议采取不同的操作策略。股票投资者和二级债基等可着眼于股市结构性机会，考虑精选个股而非转债。

仓位较高投资者可以考虑减持反弹到位的中行等转债仓位，为增持新券腾挪空间。接近中性仓位或低配的投资者不建议追涨，如果新券供给叠加股市调整可能带来介入机会，而从积极申购新券着手是不错的选择。

**热点个券**

转债投资者如何看待正股？盈利模式决定了正股是影响转债品种投资价值的最根本的因素。

但与股票投资者不同，转债投资者对发行人基本面的关注，包括了三个维度：第一，发行人促进转股的能力；第二，发行人促进转股的意愿。历史上，“差公司、好转债”不少见，很大程度上就源自于发行人主动促进转股的努力；第三，正股弹性。毕竟正股如果弹性好，有助于其发挥“进可攻、退可守”的特性。

正股的弹性也包括了两方面因素：业绩弹性和估值弹性。此外，正股弹性是把双刃剑，我们仍要将其与转债本身特性、股市方向判断等相结合。在绝对价位较低时，由于转股价修正条款和债底的保护，这种特性更能够得到淋漓尽致的发挥。

我们能得到的启示是什么？首先，我们预计近期将发行的弹性新券有望成为未来转债市场的核心个券。该类新券兼具配置和交易价值，前者源于对股市系统性机会和公司业绩改善的期待，后者源自转债较好的流动性和正股弹性。

不过，由于中签率将低于市场预期，一级市场难有太大获利空间；其次，二级市场正股高弹性个券仍值得埋伏，比如国投、川投、巨轮等。(完)

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