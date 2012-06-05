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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 09:39 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元走软,下看1.2775

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* 获海外温和买需,亚洲交易时段陷入整理,因浮现新西兰元/美元需求

* 美元因素主导走势,澳洲央行利率决定为日内关键事件

* 趋势为下行,因日线动能指标下降

* 市场对澳洲央行利率决定看法不一,期货交易显示降息25个基点的机率为142%

* 料下看日线交投区间支撑位及波林格区间下端1.2775/80(完)

--编译 杜明霞;审校 龚芳

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