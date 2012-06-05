中国和阿富汗将深化未来合作关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透喀布尔6月3日电（记者 Sanjeev Miglani）---阿富汗官员称，近日中国和阿富汗将宣布深化双边关系的计划。这是中国希望在经济合作以外扮演更多角色的最强烈信号。

过去10年来，国际社会努力稳定阿富汗局势，中国则在政治上保持低调，在经济上有所作为，包括锁定阿富汗未开采的矿产资源的未来供应。

随着美国为首的北约军队将结束使命并将安全问题移交当地军队，中国和地区其他国家逐渐加深在阿富汗事务中的参与度。

本周将在北京举行上海合作组织峰会，中国国家主席胡锦涛和阿富汗总统卡尔扎伊将在会议间隙会面，届时他们将宣布包括安全合作在内的着眼未来关系的计划。

近几个月，阿富汗与美国、印度和英国等国签署了一系列战略合作协议，用一位阿富汗官员的话说，这是为2014年底外国军队撤出阿富汗以后购买“保险”。

“阿富汗总统将与中国国家主席在北京会面，届时双方将进一步提升现有的稳定合作关系至新的战略高度。”阿富汗外交部发言人Janan Mosazai对路透表示。

协议细节将于晚些时候公布。“其中将涵盖很多方面，包括安全、经济和文化领域的合作。”

Mosazai拒绝提供安全合作的细节。欧洲马歇尔基金中国事务专家Andrew Small认为，合作可能包括由中方训练阿富汗安全部队。

Small指出，中国曾暗示，不会参与维持阿富汗国家安全部队的多边基金，自2014年开始这笔费用预计约每年41亿美元，但可能直接训练阿富汗士兵。

“他们担忧会出现安全真空期，也担忧邻国的举动。”（完）