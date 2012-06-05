中国和阿富汗将深化未来合作关系

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀布尔6月3日电（记者 Sanjeev Miglani）---阿富汗官员称，近日中国和阿富汗将宣布深化双边关系的计划。这是中国希望在经济合作以外扮演更多角色的最强烈信号。
过去10年来，国际社会努力稳定阿富汗局势，中国则在政治上保持低调，在经济上有所作为，包括锁定阿富汗未开采的矿产资源的未来供应。
随着美国为首的北约军队将结束使命并将安全问题移交当地军队，中国和地区其他国家逐渐加深在阿富汗事务中的参与度。
本周将在北京举行上海合作组织峰会，中国国家主席胡锦涛和阿富汗总统卡尔扎伊将在会议间隙会面，届时他们将宣布包括安全合作在内的着眼未来关系的计划。
近几个月，阿富汗与美国、印度和英国等国签署了一系列战略合作协议，用一位阿富汗官员的话说，这是为2014年底外国军队撤出阿富汗以后购买“保险”。
“阿富汗总统将与中国国家主席在北京会面，届时双方将进一步提升现有的稳定合作关系至新的战略高度。”阿富汗外交部发言人Janan Mosazai对路透表示。
协议细节将于晚些时候公布。“其中将涵盖很多方面，包括安全、经济和文化领域的合作。”
Mosazai拒绝提供安全合作的细节。欧洲马歇尔基金中国事务专家Andrew Small认为，合作可能包括由中方训练阿富汗安全部队。
Small指出，中国曾暗示，不会参与维持阿富汗国家安全部队的多边基金，自2014年开始这笔费用预计约每年41亿美元，但可能直接训练阿富汗士兵。
“他们担忧会出现安全真空期，也担忧邻国的举动。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)