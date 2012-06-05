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货币新闻 | 2012年 6月 5日 星期二 09:53 BJT

〔菲律宾经济〕央行副总裁称当前货币政策立场适当

路透马尼拉6月5日电---菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo表示,央行当前货币政策立场适当,但5月核心通胀略上升,当局必须保持警惕.该国央行下周将召开政策会议.

周二数据显示,菲律宾5月通胀率略放缓至2.9%,但核心通胀按年增幅扩大至3.7%,上月为3.6%.

"由于经济提速而通胀趋于下行,当前货币政策立场仍然合适,"Guinigundo透过手机短信告诉记者.

他又表示,核心通胀略上升值得提高警惕.(完)

--编译 艾茂林;审校 孙茉莉

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