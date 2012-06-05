〔菲律宾经济〕央行副总裁称当前货币政策立场适当

香港个股：朗诗地产3.12亿元投得太平洋人寿挂牌出售的一上海物业
路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透马尼拉6月5日电---菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo表示,央行当前货币政策立场适当,但5月核心通胀略上升,当局必须保持警惕.该国央行下周将召开政策会议.
周二数据显示,菲律宾5月通胀率略放缓至2.9%,但核心通胀按年增幅扩大至3.7%,上月为3.6%.
"由于经济提速而通胀趋于下行,当前货币政策立场仍然合适,"Guinigundo透过手机短信告诉记者.
他又表示,核心通胀略上升值得提高警惕.(完)
--编译 艾茂林;审校 孙茉莉
路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%