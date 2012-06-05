《全球重要经济事件一览表》--6月5日-6月12日

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月5日(二)

海牙--欧洲理事会主席范龙佩会见荷兰首相吕特,讨论欧元区危机、欧盟成长议题及欧盟预算.

海牙--荷兰参议院讨论欧元区永久救助基金欧洲稳定机制(ESM)(1215).

悉尼--澳洲央行理事会议,0430GMT宣布利率决定.

渥太华--加拿大央行宣布政策利率决议(1300).

里加--欧盟执委会副主席雷恩、瑞典财政部长柏格(Anders Borg)、欧洲央行执委亚斯穆森、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加为期一天的会议.

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在国际金融会议上就金融稳定领域内的银行监管和进展发表讲话(0700).

纽约--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在Money Marketeers活动上讲话(2315).

明尼苏达州圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德为"美国楼市:因应明日需求的创新之道"会议发表演说,主题为"楼市泡沫之后".(1815)

苏格兰圣安德鲁斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在圣安德鲁斯大学发表"央行的局限和权力"的讲话(1100).

华盛顿--美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)在国际开发学会(Society for International Development)2012年年会上发表主旨演讲(1700).

6月6日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)发表经济表现褐皮书(1800).

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议(0700),随后公布利率决定(1145)并举行记者会(1230).

哥本哈根--国际金融协会(IIF)春季会议(至6月8日);北欧国家及葡萄牙和波兰的财长、欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)、欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)将出席.

巴黎--法国财政部长莫斯可维西召开记者会.

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)会议(至6月7日).

土耳其伊斯坦布尔--2012年世界经济论坛欧洲、中东、北亚与中亚会议(最后一日).

劳德代尔堡--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济和货币政策发表讲话(1215及1330).

华盛顿州贝尔维尤--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在该行西雅图分行举行的社区领袖午餐会上,就经济前景发表讲话(1930).

华盛顿--金融业政策挑战国际研讨会第12届年会(至6月8日).

华盛顿--美联储理事塔鲁洛在参议院金融委员会听证会发表证词,听证会主题为"贯彻华尔街改革:强化银行监管和降低系统性风险"(1400).

波士顿--美联储副主席叶伦在波士顿经济俱乐部晚宴上发表主题为"经济前景和货币政策"的演讲(2300).

华盛顿--美国副财长沃林在参议院金融委员会就银行业、住房和市政事务发表证词陈述(1400).

6月7日(四)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克将在国会联合经济委员会就经济前景发表证词(1400).

华盛顿--美联储举行公开会议,就一项实行巴塞尔III资本规定的规则提议进行投票.(1930)

伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(最后一日).

哥本哈根--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加国际金融协会(IIF)春季会议小组讨论,主题为"新监管机制的影响--银行、信贷和系统性稳定"(1230).

哥本哈根--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦参加参加国际金融协会(IIF)2012年春季大会"全球展望和风险"的小组讨论会(0945).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Lars E. O. Svensson在国际经济研究所举办的研讨会上发表论述,题为"平均通胀低于可信水准可能带来的失业代价".

塔林--爱沙尼亚央行发布月度通胀报告.

意大利米兰--博科尼大学举办一年一度的"Tommaso Padoa-Schioppa visiting professorship"活动,欧洲央行总裁德拉吉发表讲话.

意大利巴勒莫--银行基金会举行年度会议.意大利总理蒙堤和央行管委会总理事萨柯曼尼发表讲话.

达拉斯--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在Paulding County商会上就经济和货币政策发表讲话(1610).

明尼苏达州明尼阿波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在第17届企业家和投资者午餐年会上发表题为"货币政策透明度:变化和挑战"的讲话(1715).

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯接受CNBC采访,谈论货币政策及当前经济形势(2010).

加州拉荷亚--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话,题为"人民币国际化对美国和全球经济的意义"(1930).

6月8日(五)

澳洲阿德雷德--澳洲央行总裁史蒂文斯在美国商会发表演说.(0215)

威尼斯--美国及意大利顾问委员会主办为期两天的"2012专题研讨会".意大利央行副理事长Giovanni Carosio将发表演说.

米兰--意大利央行公布"伦巴迪区域经济报告"(1300).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Lars E. O. Svensson发表有关货币政策的演讲(0600).

维也纳--奥地利央行与欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼举行经济预估记者会.(0800)

爱丁堡--英国央行负责金融稳定事务的理事Andy Haldane在爱丁堡大学发表演讲(1000).

密西根州安纳堡--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在Mitsu金融专题研讨会发表学术专题演说.

圣安东尼奥--美国财政部负责税收政策的代理副部长在德州联邦税收协会第28届年会上发表讲话(1700).

6月9日(六)

威尼斯--美国及意大利顾问委员会主办的为期两天的"2012专题研讨会"结束.意大利央行总裁维斯科维斯科(Ignazio Visco)致闭幕词.

华盛顿--第八届八国集团(G8)暨20国集团(G20)青年领袖峰会(最后一日).

6月11日(一)

蒙特利尔--美洲国际经济论坛(至6月14日).

芝加哥--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在田纳西银行家协会(Tennessee Bankers Association)就经济和货币政策发布讲话(1600).

旧金山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在旧金山联储会议上致简短欢迎词,会议主题为"全球金融面临的挑战:亚洲的作用"(1600).

蒙特利尔--加拿大央行总裁卡尼在一次会议上致开幕辞(1745).

6月12日(二)

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)公布短期能源展望.

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就即将召开的里约+20峰会面临的挑战发表讲话.此次会议由全球发展中心主席Nancy Birdsall支持(1400).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李爽;审校 郑茵

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