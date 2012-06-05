《新兴市场重要经济事件预告》--6月5日-6月12日

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
(除特别说明外,均为GMT时间)
6月5日(二)
里加--欧盟执委会副主席雷恩、瑞典财政部长柏格、欧洲央行执委亚斯穆森和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加为期一天的会议,会议主题为"冲破多重艰难:从波罗的海国家复苏中吸取的教训."
新德里--印度发表贸易政策年报(0530).
印度孟买--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty在VISA-FT金融知识系列论坛上发表演讲,论坛主题为"探寻新兴经济体金融教育面临的诸多挑战"(0630).
内罗毕--肯尼亚央行货币政策委员会会议.
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至6月6日).
6月6日(三)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议(0700),随后发表利率声明(1145)和举行新闻发布会(1230).
哥本哈根--国际金融协会(IIF)成员春季会议(至6月8日).来自北欧国家、葡萄牙和波兰的财长,欧盟经济暨货币事务执委雷恩,以及欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔将出席.
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)、国际金融协会和世界银行联合主办第12届金融业所面临政策挑战的国际研讨会(至6月8日).
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最后一日).
亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.
土耳其伊斯坦布尔--2012年世界经济论坛欧洲、中东、北非和中亚会议(最后一日).
6月7日(四)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
利马--秘鲁央行货币政策会议.
6月8日(五)
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
印度孟买--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty在该国研究机构Skoch主办的"重振经济成长"研讨会上发表专门演讲(0330).
加蓬利伯维尔--首届纽约论坛非洲会议(至6月10日).
墨西哥城--墨西哥央行发表货币政策声明.
6月9日(六)
华盛顿---第八届八国集团(G8)暨20国集团(G20)青年领袖峰会(最后一日).
6月11日(一)
加拿大蒙特利尔--国际经济论坛美洲会议(至6月14日).
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.
路易港--毛里求斯央行货币政策委员会会议.
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至6月13日).
6月12日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就即将召开的里约+20峰会面临的挑战发表讲话.此次会议由全球发展中心主席Nancy Birdsall主办(1400).
日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行中国会议(至6月14日).
雅加达--印尼央行理事会会议.
科伦坡--斯里兰卡央行货币政策委员会会议.
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议,不涉及利率决定.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 丁琦
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* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)