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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 09:54 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上升,此前澳洲公布经常帐数据

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* 净出口对第一季国内生产总值(GDP)的影响为负0.5个百分点,预估为负0.7个百分点

* 该数据本不应影响澳元,但提供了更多空头回补理由

* 阻力位见0.9777,此为0.9898/0.9581走势的61.8%费波纳奇回档位

* 澳元/美元升幅令人意外,不确定稍后澳洲央行利率决定为何(完)

--编译 杜明霞;审校 徐文焰

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