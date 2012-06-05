版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 09:50 BJT

《汇市简讯》欧元/美元走势寄望G7紧急会议将加快抗击欧债危机行动

0128GMT

* 欧元、风险货币和风险资产在亚洲早盘走势坚挺

* 市场寄望七国集团(G7)紧急会议将加快抗击欧元区危机的行动

* 分析师称,会议可能产生比言辞切实的结果

* 欧元/美元升向1.2625时抛盘的策略受青睐,因趋势为走低(完)

--编译 石冠兰;审校 徐文焰

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐