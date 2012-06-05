更正:〔日本债市〕早盘下跌,稍晚标售10年期公债

(更正:因译文有误,内文倒数第四段改为,"平均得标价格与最低价格差距",非"平均得标利率与最高利率差距")

路透东京6月5日电---日本政府公债价格周二早盘下跌,投资者准备迎接今天举行的10年期日债标售,此番标售料将吸引不错的需求,尽管指标公债收益率(殖利率)仅略高于九年来低位.

日本财务省周二将标售2.3万亿(兆)日圆10年期公债,周四还将标售7,000亿日圆30年期公债.

"昨天出现一些对冲基金的抛售,但如果银行在今天踊跃买进,此次标售将进展顺利,并让市场对供需状况感到放心,即便这些公债的收益率水平不高,"一日系信托银行的固定收益基金经理说.

10年期公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC升1.5 个基点至0.830%,上日曾跌至0.790%,为2003年7月以来最低.

10年日债期货合约2JGBv1跌0.16点至143.63.周一一度高见144.06,为2010年10月以来近月合约最高水位.

目前的全球不确定性背景应会支撑需求,七大工业国集团(G7)的财经首脑将于周二召开紧急会议,讨论欧元区债务危机问题.[ID:nSB1587000]

上月10年期债券标售买需强劲,投标倍数为3.74,高于上次标售的2.73.平均得标价格与最低价格差距为0.01,与此前四次10年债券标售相同.

一些策略师预计最新这次标售该价差将走阔,因供求忧虑及日债价格比美债跌幅更大.

收益率曲线周二略趋陡,20年期日债收益率JP20YTN=JBTC升2个基点至1.655%.

10年期与20年期收益率之差拓宽至82.5个基点,为2011年4月以来最高.

0211GMT 当日涨跌 上日

报价 (基点) 收市价

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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.000% +0.0 0.100%

五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.215% +1.0 0.205%

10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.830% +1.5 0.815%

20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.655% +2.0 1.635%

30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.815% +2.5 1.790%

10年期公债期货<0#JGB:> 143.63 -0.16 143.79

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注:公债期货涨跌为点数.

若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)

--编译 肖群英/石冠兰;审校 张涛

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