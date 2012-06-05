更正:〔日本债市〕早盘下跌,稍晚标售10年期公债

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
(更正:因译文有误,内文倒数第四段改为,"平均得标价格与最低价格差距",非"平均得标利率与最高利率差距")
路透东京6月5日电---日本政府公债价格周二早盘下跌,投资者准备迎接今天举行的10年期日债标售,此番标售料将吸引不错的需求,尽管指标公债收益率(殖利率)仅略高于九年来低位.
日本财务省周二将标售2.3万亿(兆)日圆10年期公债,周四还将标售7,000亿日圆30年期公债.
"昨天出现一些对冲基金的抛售,但如果银行在今天踊跃买进,此次标售将进展顺利,并让市场对供需状况感到放心,即便这些公债的收益率水平不高,"一日系信托银行的固定收益基金经理说.
10年期公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC升1.5 个基点至0.830%,上日曾跌至0.790%,为2003年7月以来最低.
10年日债期货合约2JGBv1跌0.16点至143.63.周一一度高见144.06,为2010年10月以来近月合约最高水位.
目前的全球不确定性背景应会支撑需求,七大工业国集团(G7)的财经首脑将于周二召开紧急会议,讨论欧元区债务危机问题.[ID:nSB1587000]
上月10年期债券标售买需强劲,投标倍数为3.74,高于上次标售的2.73.平均得标价格与最低价格差距为0.01,与此前四次10年债券标售相同.
一些策略师预计最新这次标售该价差将走阔,因供求忧虑及日债价格比美债跌幅更大.
收益率曲线周二略趋陡,20年期日债收益率JP20YTN=JBTC升2个基点至1.655%.
10年期与20年期收益率之差拓宽至82.5个基点,为2011年4月以来最高.
0211GMT 当日涨跌 上日
报价 (基点) 收市价
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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.000% +0.0 0.100%
五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.215% +1.0 0.205%
10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.830% +1.5 0.815%
20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.655% +2.0 1.635%
30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.815% +2.5 1.790%
10年期公债期货<0#JGB:> 143.63 -0.16 143.79
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注:公债期货涨跌为点数.
若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)
--编译 肖群英/石冠兰;审校 张涛
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
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* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)