《中国数据观测》5月进出口同比增速料均低位反弹,贸易顺差维持高位

* 公布内容: 5月进出口贸易数据

* 公布时间: 6月10日(周日)

--调查结果:

指标 5月中值 区间 上月 去年同期 预测数

出口(%) 6.8 2.0至15.3 4.9 19.4 21

进口(%) 5.0 -3.8至14.0 0.3 28.4 21

贸易顺差(亿美元) 162 85.0至288.0 184.2 130.5 22

--数据要点:

路透调查综合22位机构分析师的预测中值显示,在欧债问题持续困扰欧洲经济、美国复苏趋缓及中国经济步入下行通道的背景下,中国5月进口和出口同比增速料将继续维持低位,但较上月分别略微回升至5.0%和6.8%.

调查数据并显示,中国5月将继续呈现出口导向的贸易顺差,规模料维持高位,达162亿美元,且高于去年同期水平.上月,内需低迷致使贸易顺差急剧扩大至184.2亿美元.此前受春节错位因素扰动,中国2月则录得至少10年最大贸易逆差314.9亿美元.

交通银行金融研究中心报告预计,进口同比增速仍将低位徘徊,因二季度中国经济增速仍将处于底部,工业生产和固定资产投资短期内难以快速反弹,国内进口需求料仍处于低位;同时,由于国际经济复苏趋缓,国际大宗商品价格未来亦将趋于下行.

出口方面,预计未来形势仍将较为严峻,因短期欧债问题难以根本解决,美国经济复苏放缓或延续,新兴市场国家经济短期内难以好转,国际市场需求可能仍较低迷.而国内受出口行业面临成本上升、汇率累计升幅较大等因素影响,出口积极性亦不高.

中国商务部此前曾表示,若世界经济不进一步恶化,国外需求不出现大逆转,全年外贸增长可能是"前低、中稳、后高"的发展态势.

中国宏观经济先行指标--5月官方和汇丰制造业PMI双双回落,印证经济4月骤冷的局面尚无改观.随着近期稳增长政策渐渐奏效,以及欧债危机等外部风险因素的发酵,中国在宏观政策刺激力度和方式上将面临考验.[ID:nSB1581994]

--市场影响:

若进出口增幅明显逊于预期,则将加剧投资者对未来海内外经济不振及外贸形势疲弱的忧虑,从而打击市场信心,拖累中国股市持续下行.本周一,中国股市沪综指.SSEC大幅收挫2.7%,创六个月最大单日跌幅.

同时,数据不佳亦将打压对中国经济敏感的商品货币澳元AUD=,及原油CLc1等大宗商品价格.

不过,若进出口数据大幅胜于预期,则将给市场带来正面讯号,即欧债危机或将逐步缓和,且国内外经济形势或趋向明朗,从而提振投资者信心进一步走强.

此外,若5月贸易顺差规模明显增加,将加大人民币升值预期,不过总体来看,目前的贸易形势对汇率的短期影响有限,升值趋势料将继续逐步放缓.

以下为本次路透调查的结果:

机构 出口 进口 贸易顺差

(同比%) (同比%) (10亿美元)

--------------------------------------------------------

中国农业银行 5.4 -2.7 25.30

澳新银行 8.5 7.7 15.30

交通银行 6.9 7.5 13.00

交银国际 8.5 4.5 20.00

美银美林 7.2 6.0 16.20

Capital Economics 6.5 1.5 21.00

国开证券 5.3 6.0 12.60

中信证券 8.3 5.8 17.70

大和资本市场 13.0 14.0 --

Forecast PTE 6.6 -3.8 28.80

高盛 9.5 8.0 16.3

华融证券 15.3 12.2 8.50

华宝信托 2.0 0.6 15.00

ING金融市场 -- -- 13.70

瑞穗证券 3.0 0.0 17.80

摩根士丹利 5.0 4.0 15.10

北京领先国际金融资讯 8.1 9.0 12.75

上海证券 5.0 -0.1 22.00

申银万国 7.1 5.5 16.10

渣打 3.0 3.0 13.40

瑞银 6.0 1.0 20.90

浙商证券 11.0 7.0 21.00

注: -- 表示数据未提供.(完)