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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 10:39 BJT

(重发)《汇市简讯》美元/日圆亚洲交易时段料在78.28-40窄幅区间波动

(重发以修改内文第三句要点的措辞)

0159GMT

* 美元/日圆可能维持区间交投直至纽约交易时段

* 关注七国集团(G7)电话会议结果

* 投机客瞄准78.65,78.75,79.00和79.15上方的上档停止单

* 从78.00左右到77.65,有坚实买盘 (完)

--编译 杜明霞;审校 吴云凌

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