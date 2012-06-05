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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 10:24 BJT

〔金属期市〕沪铜上涨,受七国集团采取行动化解欧债危机的憧憬鼓舞

路透上海6月5日电---沪铜周二反弹,摆脱上日触及2012年低位的颓势,因市场憧憬七国集团(G7)将出台举措缓解欧债危机.

欧元和股市普遍摆脱大跌走势回升,很多投资者暂停抛售风险资产,因G7财经首脑将于周二召开紧急会议,讨论欧元区债务危机问题,这表明全球对于欧元区紧张局势的忧虑加深.[ID:nSB1587000]

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