〔路透基点〕19家银行签署远东宏信2亿美元贷款--RLPC

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透香港6月4日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话报导称,19家银行已在5月31日就香港上市公司远东宏信的2亿美元贷款完成签约.该交易的最初规模为1.5亿美元.
原始委托主办行兼额度分配行国泰世华和瑞银集团分别承贷2,500万美元和2,000万美元.东亚银行(2,000万美元)、台湾合作金库商业银行(1,750万美元)和台新国际商业银行(1,500万美元)共享委托主办行兼额度分配行头衔.
高雄银行、永丰银行、中华开发工业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、新光商业银行、阳信银行、大众银行和台湾中小企业银行分别承贷750万美元,担任参贷行.
另外玉山银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾工业银行和日盛国际商业银行等五家银行也以参贷行身份参与本案,各承贷700万美元.
一如先前报导,这笔子弹式定期贷款的期限为2.5年,承贷2,000万美元及以上的银行可获综合收益360个基点,承贷1,000-1,900万美元的银行可获综合收益350基点.贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码320个基点.
资金将用作一般企业用途.
远东宏信为国有企业中化集团的成员企业,提供租赁服务.(完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)