〔路透基点〕19家银行签署远东宏信2亿美元贷款--RLPC

路透香港6月4日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话报导称,19家银行已在5月31日就香港上市公司远东宏信的2亿美元贷款完成签约.该交易的最初规模为1.5亿美元.

原始委托主办行兼额度分配行国泰世华和瑞银集团分别承贷2,500万美元和2,000万美元.东亚银行(2,000万美元)、台湾合作金库商业银行(1,750万美元)和台新国际商业银行(1,500万美元)共享委托主办行兼额度分配行头衔.

高雄银行、永丰银行、中华开发工业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、新光商业银行、阳信银行、大众银行和台湾中小企业银行分别承贷750万美元,担任参贷行.

另外玉山银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾工业银行和日盛国际商业银行等五家银行也以参贷行身份参与本案,各承贷700万美元.

一如先前报导,这笔子弹式定期贷款的期限为2.5年,承贷2,000万美元及以上的银行可获综合收益360个基点,承贷1,000-1,900万美元的银行可获综合收益350基点.贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码320个基点.

资金将用作一般企业用途.

远东宏信为国有企业中化集团的成员企业,提供租赁服务.(完)