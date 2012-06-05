〔中国公开市场〕宽资金支撑正回购需求,利率持平显央行调控稳意(更新版)

(新增交易员评论及背景)

* 28天正回购操作量300亿元,利率持平

* 部分机构未全部中标

* 控量稳价,暗示央行操作"稳"字当头

路透上海6月5日电---在央票缺席逾五个月的情况下,中国央行公开市场周二28天期正回购操作减量持稳.资金总体宽松致机构参与意愿增强,但部分机构未能全部中标暗示央行在回笼力度上有所控制,以减弱近日货币市场利率暂时走升影响.

央行公告称,今日公开市场招标的300亿元人民币28天期正回购,中标利率持平于2.80%.在本周公开市场到期量较上周倍增的情况下,今日操作规模较上周同期仍减少了四成.

华南一银行交易员称,今日参与的公开市场正回购,在2.8%位置投标,"我们没全中."

对此,上海一银行交易员认为,央行公开市场持续暂停央票发行,而仅采用正/逆回购操作,其平滑短期流动性的意图十分明显.今日的稳价控量,则说明央行在随时关注市场资金变化情况,操作上更为灵活.

就市场需求方面,目前28天正回购利率水平与一个月回购利率接近,且明显高于七天期水平.这为资金宽松机构提供了成交可行,且价格相对理想的资金投放渠道,导致机构参与公开市场正回购的意愿有所增强.

银行间市场一个月质押式回购CN1MRP=CFXS最新加权利率为2.77%,但目前成交仅逾百亿元;七天期品种CN7DRP=CFXS则受交易所可转债申购扰动,加权利率连续第三日小幅上行,最新报在2.5980%.

此前公开市场连续三周净回笼,累计金额1,990亿元.其中上周净回笼量为570亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) 300

(周四) 待定

央票到期 20

正回购到期 500

====================================(完)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

中国公开市场央行票据及正回购操作一览表.....[CN/MMTCN-CFACT]

中国央行票据未到期一览表...................[CN/MMTCN-CFACT]

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