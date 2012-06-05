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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 10:51 BJT

《汇市简讯》美元/韩元重回1180上方,稍早在1175找到坚固支撑

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* 美元/韩元重回1180上方,稍早在1175找到坚固支撑

* 韩国股市守住0.9%的升幅,但外资继续卖出韩股

* 韩国央行料在1180上方"平息"走势,但日内总体表现料不佳

* 七国集团(G7)相关的风险交易涨势未向日圆以外亚洲货币提供宽慰

* 海外形势依然糟糕,G7电话会议增添忧虑 (完)

--编译 杜明霞;审校 孙茉莉

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