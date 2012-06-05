〔中国数据〕5月汇丰服务业PMI创19个月新高的54.7,前月为54.1

路透北京6月5日电---新业务继续增长,令汇丰中国5月服务业采购经理人指数(PMI)指数继续攀升至54.7,创下19个月新高,显示服务业经营活动明显扩张.

英国市场调研公司Markit公布数据并显示,新业务增长是经营扩张的主要原因,事实上,新订单增速显着,为2010年10月以来最快.

"受访企业提到新产品开发和市场需求改善等促进增长的因素.还有不少受访企业提到促销活动的成功."Markit称.

Markit并提到,虽然新订单增加,中国服务业的积压工作量在5月份仍连续第四个月趋降.不过,降幅整体仍属轻微.

报告并显示,5月份服务业界对于未来一年的经营前景保持乐观,而且信心度强劲,仅略低于创下一年新高的4月份.调查显示,业界的乐观心态与新业务预增,以及经济状况预期好转有关.还有企业预计业务扩张计划将在未来一年带来增长动力.

此前公布的5月汇丰中国制造业PMI终值48.4,较初值低0.3.(完)