〔中国数据〕5月汇丰服务业PMI创19个月新高的54.7,前月为54.1

香港个股：朗诗地产3.12亿元投得太平洋人寿挂牌出售的一上海物业
路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透北京6月5日电---新业务继续增长,令汇丰中国5月服务业采购经理人指数(PMI)指数继续攀升至54.7,创下19个月新高,显示服务业经营活动明显扩张.
英国市场调研公司Markit公布数据并显示,新业务增长是经营扩张的主要原因,事实上,新订单增速显着,为2010年10月以来最快.
"受访企业提到新产品开发和市场需求改善等促进增长的因素.还有不少受访企业提到促销活动的成功."Markit称.
Markit并提到,虽然新订单增加,中国服务业的积压工作量在5月份仍连续第四个月趋降.不过,降幅整体仍属轻微.
报告并显示,5月份服务业界对于未来一年的经营前景保持乐观,而且信心度强劲,仅略低于创下一年新高的4月份.调查显示,业界的乐观心态与新业务预增,以及经济状况预期好转有关.还有企业预计业务扩张计划将在未来一年带来增长动力.
此前公布的5月汇丰中国制造业PMI终值48.4,较初值低0.3.(完)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%