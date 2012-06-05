国际原子能总署目前看不到访朝机会

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳6月4日电---国际原子能总署周一称，近期与朝鲜的接触表明，目前看不到该机构访问朝鲜的机会。

该机构4月初曾表示，需要更多信息才能接受朝鲜邀请该机构到访。

但朝鲜在4月晚些时候称，不再受与美国签订的协议约束，根据该协议，朝鲜将暂停导弹试射并邀请国际原子能机构检查人员返回朝鲜。

“自从朝鲜试射‘卫星’后，国际原子能机构始终在密切关注形势。”国际原子能总署总干事天野之弥表示。

“近期与朝鲜的接触表明，目前看不到该机构访问朝鲜的机会。”天野之弥在为国际原子能机构闭门会议准备的讲话稿中说道。

天野之弥呼吁朝鲜遵守联合国安理会决议，与国际原子能总署“立即全面地”合作。（完）