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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 11:33 BJT

〔东京汇市〕欧元从两周低位反弹,此前西班牙宣布预算案

* 西班牙预算案目前缓解了市场紧张情绪

* 穆迪检视西班牙评级成为焦点

* 市场仍怀疑欧元区能否迅速采取行动

* 商品货币反弹,澳元受助于中国宽松期望

路透悉尼/东京9月28日电---欧元周五持守在两周低位上方,西班牙上日公布预算案,被许多人士视为迈向援助以稳定财政状况的一步.

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