〔全球经济〕G20或敦促德国扩大财政支出以刺激经济--消息(更新版)

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(新增细节)
路透6月5日电---亚洲一位20国集团(G20)官员周二告诉路透,G20或敦促德国扩大财政支出,因G20目前考虑鼓励较强经济体重启刺激模式以支撑全球经济增长.
这位要求匿名的官员强调了德国身为欧元区经济引擎所肩负的责任,但他还指出,加拿大也是有"财政实力"扩大支出的国家.
"在G20层面,将鼓励那些财政实力雄厚的国家增加支出,"该官员说.
"目前为止,德国和加拿大可被视为发达经济体有财政实力的国家."
熟悉G20幕后讨论的另一位消息人士说,未得知任何有关G20就全球金融和经济前景召开紧急会议的计划.
G20领导人定于6月18-19日举行峰会.
欧洲内外向欧元区最强大成员国德国施加的压力与日俱增,各界希望该国优先考虑经济增长而非财政撙节,以帮助避免欧元区解体以及又一场全球金融危机的爆发.(完)
--编译 艾茂林;审校 孙茉莉
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