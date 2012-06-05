〔中国债市动态〕利率债走势略显分化,新债利好同时获利回吐压力仍存

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京6月5日电---中国银行间债市周二早盘利率债走势略显分化.市场人士指出,国开中短期新债利率走低,利好相应政金债;然获利回吐压力仍存,资金利率亦有小涨,令中长期国债和央票承压.
"国债收益率往上,金融债往下,"上海一大型银行交易员称,"一大早金融债(收益率)也是往上的,国开发行结果出来后,能看到一些买盘出来."
业内人士周二稍早透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的一、三、五年固息债,中标收益率分别为2.6513%、3.3512%和3.6905%,均低于市场预测均值;七年和10年债中标利率分别为3.9490%和4.0649%,完全符合预期.[ID:nSB1586736]
上述上海交易员并指出,经历前期收益率的大幅快速下行后,债市或已进入牛市尾声,近期或呈现底部徘徊走势,静待新消息指引.
华南地区一大型银行交易员亦表示,前期收益率已有大幅下行,且进一步的宽松政策又迟迟没有兑现,市场预期出现分歧;接近年中,料6月份资金面扰动将逐步显现.
中国银行间市场隔夜及七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二早盘小幅上涨.相对于前期近乎泛滥的流动性,目前资金面保持宽裕,但利率仍有窄幅走升之势.而机构融出资金时也显得愈发谨慎.[CN/CN]
剩余期限约2.83年的固息政金债120215券最新成交收益率tCN120215=CFXS为3.39%,上日尾盘为3.3850,早盘一度上探至3.40%后随国开债结果回落.剩余期限约4.70年的固息国债120003券双边报价CN120003=CFXM为2.8050%/2.8000%,上日收在2.7600%/2.7500%.(完)
--发稿 曹巍浩/康熙泽; 审校 乔艳红
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)