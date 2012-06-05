〔中国债市动态〕利率债走势略显分化,新债利好同时获利回吐压力仍存

路透北京6月5日电---中国银行间债市周二早盘利率债走势略显分化.市场人士指出,国开中短期新债利率走低,利好相应政金债;然获利回吐压力仍存,资金利率亦有小涨,令中长期国债和央票承压.

"国债收益率往上,金融债往下,"上海一大型银行交易员称,"一大早金融债(收益率)也是往上的,国开发行结果出来后,能看到一些买盘出来."

业内人士周二稍早透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的一、三、五年固息债,中标收益率分别为2.6513%、3.3512%和3.6905%,均低于市场预测均值;七年和10年债中标利率分别为3.9490%和4.0649%,完全符合预期.[ID:nSB1586736]

上述上海交易员并指出,经历前期收益率的大幅快速下行后,债市或已进入牛市尾声,近期或呈现底部徘徊走势,静待新消息指引.

华南地区一大型银行交易员亦表示,前期收益率已有大幅下行,且进一步的宽松政策又迟迟没有兑现,市场预期出现分歧;接近年中,料6月份资金面扰动将逐步显现.

中国银行间市场隔夜及七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二早盘小幅上涨.相对于前期近乎泛滥的流动性,目前资金面保持宽裕,但利率仍有窄幅走升之势.而机构融出资金时也显得愈发谨慎.[CN/CN]

剩余期限约2.83年的固息政金债120215券最新成交收益率tCN120215=CFXS为3.39%,上日尾盘为3.3850,早盘一度上探至3.40%后随国开债结果回落.剩余期限约4.70年的固息国债120003券双边报价CN120003=CFXM为2.8050%/2.8000%,上日收在2.7600%/2.7500%.(完)