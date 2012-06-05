《汇市简讯》英镑/澳元突破下行,初步目标位在1.5650

券商观点：今年中国物价温和上涨有利企业盈利，看好权益类投资--东证
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
0258GMT * 英镑/澳元在亚洲市场向下突破,触发1.5775下方的停止单 * 澳洲央行利率决定公布在即,令市场轧空澳元,因媒体预测央行不会降息 * 英国信贷评级调降,且市场担心英国央行本周稍后出台新的量化宽松政策,因而拖累英镑 * 五日,10日和20日移动均线,以及动量指标走低 * 下档初步目标位为55日移动均线所在的1.5656 --编译 郑茵; 审校 张涛
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路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30