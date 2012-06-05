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市场报道 | 2012年 6月 5日 星期二 11:19 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元突破下行,初步目标位在1.5650

0258GMT * 英镑/澳元在亚洲市场向下突破,触发1.5775下方的停止单 * 澳洲央行利率决定公布在即,令市场轧空澳元,因媒体预测央行不会降息 * 英国信贷评级调降,且市场担心英国央行本周稍后出台新的量化宽松政策,因而拖累英镑 * 五日,10日和20日移动均线,以及动量指标走低 * 下档初步目标位为55日移动均线所在的1.5656 --编译 郑茵; 审校 张涛

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