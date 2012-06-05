俄罗斯关注远东地区和中国崛起

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科6月5日电（记者 Thomas Grove）---当耗资以十亿美元计的俄罗斯岛跨海大桥今年夏季建成通车时，普京料能感受到俄罗斯岛5,000居民的热情。

不过普京也将希望获得不远处中国的关注。中国是俄罗斯的贸易和外交伙伴，但同时也可能成为争夺地广人稀的西伯利亚资源控制权的竞争者。中国的崛起令俄罗斯重新关注对远东地区的商业和军事投入。

普京将于周二在北京与中国领导人会晤。五年前，符拉迪沃斯托克成为举办今年9月的亚太经济合作组织峰会城市后，俄罗斯对该地区进行了大量投资。

这座跨海大桥连接俄罗斯太平洋主要港口和俄罗斯岛。

尽管一些人质疑投资该地区的功效，此举显示克里姆林宫投资东部的决心，普京必须平衡中国迅速崛起带来的机遇和挑战。

“如果彼得大帝在世，他会将首都迁往符拉迪沃斯托克，而不是圣彼得堡，”智库卡内基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）的Dmitry Trenin认为。

“现在的太平洋就相当于18世纪的波罗的海。那里才是最活跃的地区。俄罗斯需要对远东地区投入更多注意力......这里仍将是个挑战，”Trenin称。

过去两年，中俄贸易量同比增幅至少为40%。俄罗斯官员表示，2015年以前将双边贸易额提升至1,000亿美元的目标有望提前实现。

中国对俄罗斯的经济影响力已经在微观层面得到体现，特别是边境城市，当地杂货店货架上满是中国商品，俄罗斯人前往中国购买衣服和消费品。

俄罗斯担忧中国的影响力已波及至远东地区。

“（俄罗斯的）邻国经济越来越强大，其东部地区越发关注中国，”Trenin指出。

为了避开中国越发强大的影响力，俄罗斯试图增强在该地区的政治控制力。上个月组建的俄罗斯新政府首次任命了一位远东发展部部长。俄罗斯还组建了一家开发远东资源的国有企业。

普京周二与中国领导人的会面中，叙利亚问题料是中心话题之一。俄罗斯和中国一直不支持西方国家通过联合国决议谴责叙利亚领导人阿萨德或要求其下台。

联合国安理会的投票常常出现这样一种现象：在叙利亚和伊朗等问题上，俄罗斯冲在前面，中国与俄罗斯保持一致。

“中国和俄罗斯在安理会投票上有不成文的默契。对于中国并不十分感兴趣的问题，中国基本会跟俄罗斯立场保持一致，”《全球事务中的俄罗斯》（Russia in Global Affairs）杂志编辑Fyodor Lukyanov称。

“但中国也希望俄罗斯在中国需要的时候支持中国，”他说道，尤其是在东亚问题上。（完）