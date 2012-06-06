《中国数据观测》5月新增贷款与M2增速料均较上月回升,但幅度有限

* 公布内容: 中国5月M2及新增人民币贷款等数据
* 公布时间: 无固定时间,最晚6月15日
--调查结果:
5月指标 中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数
广义货币供应量(M2)同比 13.0 * 12.5-13.2 12.8 15.1 21
新增人民币贷款(亿元) 7,200 * 6,000-9,019 6,818 5,516 23
人民币贷款余额同比 15.5 * 15.0-15.9 15.4 17.1 15
--数据要点:
接受路透调查的约23家机构预测中值显示,中国5月广义货币供应量(M2)和人民币贷款余额同比增速预计均较上月略升,新增人民币贷款则在上月基础上继续有所增长,但幅度有限,约为7,200亿元.
随着季初因素消失,存款增长有所恢复,不过政府投资审批力度加大等"稳增长"措施尚无法在5月份数据中充分体现,但料将一定程度上刺激商业银行放贷冲动.
"我们认为商业银行在5月最后一周将加速放贷,实际信贷数量亦可能高于之前预想,但新增信贷在5月的反弹会比较轻微."高盛报告称.
而摩根士丹利的研究报告则认为,5月新增人民币信贷可能会高于4月,但M2的增速则可能较上月略微下滑,因为潜在的外汇流出.
报告并指出,虽然很多报导指出5月前20天新增人民币贷款量处于相当低的水平,但在窗口指导的作用下,估计这一数额将超过7,000亿元.而且未来中国将以更宽松的信贷支持新审批的投资项目.
研究机构多数认为,尽管2012年上半年中国经济形势较为严峻,但在近期政府持续出台的一些稳增长政策作用下,预计下半年经济增长的软着陆依然可期.而中国货币政策稳中偏松,新增信贷规模有所扩大,货币供应增速适当加快.
第六期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行降息的预期有所升温.然而当前债市表现早已隐含政策放松预期,单边行情动能降低.因国内外经济走势及金融市场仍存在不确定性,预计6月债市将转向宽幅震荡.[ID:nSB1582912]
分析人士预计,随着季末存款大幅增长,预计6月M2增速回升将相对明显.而未来在贷款增速逐步回升、准备金率适度下调等因素的影响下,预计M2增速会呈总体缓慢回升态势.
而据中国证券报报导,中国四大国有银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)--5月新增信贷约2,530亿元人民币.分析人士预计,金融机构5月新增信贷约为7,000亿元,票据贴现占比仍较高.[ID:nSB1587374]
--市场影响:
3月新增人民币贷款超预期大幅跳增至逾万亿元之后,5月信贷数据将在4月基础上逐步企稳,市场已普遍预期,近期稳增长政策短期尚不会引发信贷有突飞猛进的增长,政策效力尚需时间.
但若贷款额再次超预期的话,说明实体经济正在恢复活力,给投资者增添信心,从而提振沪综指.SSEC及周边市场,且作为大宗商品需求大国—中国的经济基本面好转亦将提振大宗商品价格.
若信贷数据低于预期,则会使市场继续陷入总需求不振及经济下滑的忧虑中,包括降存准甚至降息等在内的稳增长政策出台预期愈加强烈,低迷的数据令股市承压,债市预期将偏暖,不过稳增长政策预期则可能轮动相关板块.
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以下为本次路透调查结果:
机构名称 M2 新增贷款 人民币贷款余额
(同比%) (10亿元人民币) (同比%)
农业银行 12.6 600.0 15.3
澳新银行 ~ 650.0 ~
交通银行 12.5 750.0 15.5
中银国际 13.0 650.0 15.0
交银国际 13.0 700.0 15.3
美银美林 12.9 800.0 15.7
Capital Economics12.8 700.0 ~
国开证券 12.7 700.0 15.5
中信证券 13.2 800.0 ~
大和资本市场 ~ 750.0 ~
Forecast PTE 13.0 700.0 ~
高盛 13.1 800.0 15.6
华融证券 13.1 901.9 15.9
华宝信托 12.9 700.0 15.5
ING金融市场 13.0 680.0 ~
瑞穗证券 12.6 750.0 ~
摩根士丹利 12.5 750.0 15.6
北京领先国际
金融资讯 13.2 780.0 15.6
上海证券 12.9 600.0 15.4
申银万国证券 12.5 630.0 15.3
渣打 13.0 750.0 ~
瑞银 13.0 750.0 15.6
浙商证券 13.0 720.0 15.6
注:~表示数据未提供.(完)
--发稿 李文科; 审校 曾祥进