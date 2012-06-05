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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 06:34 BJT

****主要国家经济指标预测--6月6日****

路透6月6日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.5% +0.4%

(较上年同期) +3.2% +2.3%

0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 5月 54.2 55.8

0900 欧元区GDP(较上季) 第一季修正值 持平 持平

(较上年同期) 持平 持平

1000 德国整体工业生产(较前月) 4月 -1.0% +2.8%

1100 美国抵押贷款指数 6月1日当周 -- 794.7

再融资指数 -- 4,388.8

1145 欧洲央行利率决议 6月 1.00% 1.00%

1230 美国非农生产率环比年率 第一季修正值 -0.7% -0.5%

单位劳工成本 +2.2% +2.0%

2300 韩国GDP(较上季) 第一季修正值 -- +0.9%

(较上年同期) -- +2.8%

2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 5月 +0.80% -3.3%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -4,107

外资投资日本股市(亿日圆) -- -1,127

2350 日本外汇储备(亿美元) 5月 -- 12,895

6月6日-8日

0700 英国Halifax房价指数 5月 -- -2.4%

三个月房价指数(较上年同期) -- -0.5%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第一季 赤字149 赤字149

0430 澳洲央行利率决定 6月 3.50% --

0743 意大利Markit服务业PMI 5月 42.8 41.8

0748 法国Markit服务业PMI 5月 45.1 45.2

综合PMI 44.6 --

0753 德国Markit服务业PMI 5月 51.8 52.2

综合PMI 49.3 --

0758 欧元区Markit服务业PMI 5月 46.7 46.5

综合PMI 46.0 45.9

0900 欧元区零售销售(较前月) 4月 -1.0% -0.1%

(较上年同期) -2.5% -1.1%

1000 德国工业订单(较前月) 4月 -1.9% -1.0%

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月2日当周 +0.4% --

1230 加拿大建筑许可 4月 -5.2% -1.9%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月2日当周 +3.1% --

1300 加拿大央行利率决定 1.00% 1.00%

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 5月 53.7 53.5

企业活动指数 55.6 54.7(完)

--编译 吴云凌;审校 徐文焰

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