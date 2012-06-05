主要国家经济指标预测--6月6日****

香港个股：汇丰控股开盘跌0.87%，上周五伦敦回购近2,700万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
路透6月6日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.5% +0.4%
(较上年同期) +3.2% +2.3%
0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 5月 54.2 55.8
0900 欧元区GDP(较上季) 第一季修正值 持平 持平
(较上年同期) 持平 持平
1000 德国整体工业生产(较前月) 4月 -1.0% +2.8%
1100 美国抵押贷款指数 6月1日当周 -- 794.7
再融资指数 -- 4,388.8
1145 欧洲央行利率决议 6月 1.00% 1.00%
1230 美国非农生产率环比年率 第一季修正值 -0.7% -0.5%
单位劳工成本 +2.2% +2.0%
2300 韩国GDP(较上季) 第一季修正值 -- +0.9%
(较上年同期) -- +2.8%
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 5月 +0.80% -3.3%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -4,107
外资投资日本股市(亿日圆) -- -1,127
2350 日本外汇储备(亿美元) 5月 -- 12,895
6月6日-8日
0700 英国Halifax房价指数 5月 -- -2.4%
三个月房价指数(较上年同期) -- -0.5%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第一季 赤字149 赤字149
0430 澳洲央行利率决定 6月 3.50% --
0743 意大利Markit服务业PMI 5月 42.8 41.8
0748 法国Markit服务业PMI 5月 45.1 45.2
综合PMI 44.6 --
0753 德国Markit服务业PMI 5月 51.8 52.2
综合PMI 49.3 --
0758 欧元区Markit服务业PMI 5月 46.7 46.5
综合PMI 46.0 45.9
0900 欧元区零售销售(较前月) 4月 -1.0% -0.1%
(较上年同期) -2.5% -1.1%
1000 德国工业订单(较前月) 4月 -1.9% -1.0%
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月2日当周 +0.4% --
1230 加拿大建筑许可 4月 -5.2% -1.9%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月2日当周 +3.1% --
1300 加拿大央行利率决定 1.00% 1.00%
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 5月 53.7 53.5
企业活动指数 55.6 54.7(完)
--编译 吴云凌;审校 徐文焰
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
路透上海2月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.10%至93.75；SDR篮子指数微跌至95.8，BIS篮子指数微跌至95.02 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.14%，SDR篮子指数升0.32%，BIS指数跌1.27% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8814 -159 欧元 7.2589 105 日圆 6.1307 -411 港元 0.8867 -18.8 英镑
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -0.2% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 持平 工业生产(m/m)