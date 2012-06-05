〔中国货币市场〕隔夜及七天回购利率小涨,机构融出资金时心态谨慎(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海6月5日电---中国银行间市场隔夜及七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二早盘小幅上涨.相对于前期近乎泛滥的流动性,目前资金面保持宽裕,但利率仍有窄幅走升之势.而机构融出资金时也显得愈发谨慎.

北京一银行交易员表示,市场间筹资的机构不少,不过需求尚能获得满足,供需相对均衡.6月是传统上的资金需求旺季,机构多秉持谨慎观望态度,资金利率亦呈现碎步上移格局.预计,后市资金利率仍有小幅上行的压力,短期内还需关注央行公开市场操作情况.

"我们行出钱越来越少,每天的指令也越来越少.钱出得比之前稍微紧张,"他指出.

对于近期浓重的降息预期,该交易员并认为,资金面对降息的反应不及降准,但一旦降息,资金面仍有望进一步走宽.

央行公告称,今日公开市场招标的300亿元人民币28天期正回购,中标利率持平于2.80%.在本周公开市场到期量较上周倍增的情况下,今日操作规模较上周同期仍减少了四成.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.0052 1.924 +8.12 5,388.13

七天CN7DRP=CFXS 2.5998 2.5343 +6.55 464.80

14天CN14DRP=CFXS 2.7627 2.7781 -1.54 104.00

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.0247 1.9435 +8.12 1,666.57

七天CHICNY7D=CFXS 2.6179 2.6199 -0.20 65.68

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.5000 0.9650 +153.50 348.98

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.4600 2.5000 -4.00 66.21

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.6000 2.5150 +8.50 4.22

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.0360 1.9600 +7.60

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.6022 2.5307 +7.15

14天CN14DRPFIX=CFXS 2.7800 2.8300 -5.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 1.9983 1.9183 +8.00

七天SHICNYSWD= 2.5967 2.5183 +7.84

三个月SHICNY3MD= 4.1818 4.1921 -1.03

===============================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 黄凯

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