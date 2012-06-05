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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 12:05 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币涨跌不一,市场关注G7紧急会议

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IFR 6月5日电---美元兑日圆以外亚洲货币今日在亚洲市场早盘涨跌不一,海外交易时段市场稍微平静了一些之后,迄今市场低调交投.

欧元区公债收益率(殖利率)情势有所改善,区内二线国家股市小幅上涨,欧元/日圆空头回补卖盘,令美元/日圆以外亚洲货币回落.不过潜在美元需求提供一些支撑(尤其对美元/韩元),美元/坡元则受欧元和澳元进一步涨势影响,温和走跌.

市场目前关注今日晚间的G7紧急会议/电话会议,G7有可能采取联合政策行动.

不过其它国家对于欧元区问题感到愤怒,指出欧元区经济体的种种缺陷缘于官员在政策上的犹豫不决.

在亚洲交易时段结束前,可能出现更多"高风险"空头回补操作.今日英国逢女皇登基60周年庆放假一天.(完)

--编译 白云; 审校 张明钧

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