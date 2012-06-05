中国官媒称美国亚太战略或加剧中美矛盾

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月5日电---《人民日报》和《解放军报》周二发表文章称，美国增强亚太地区海军力量的计划有加剧中美两国矛盾的风险。
美国国防部长帕内塔上周六称，美国在2020年以前会将60%战舰部署在亚太地区，目前的比例约为50%。
帕内塔表示，该计划并非意在遏制中国。不过《人民日报》不这么认为。
“亚太舆论普遍不相信美国重返亚太战略会不针对中国，现实是明摆着的：美国口头上否认遏制中国崛起，但构建亚太安全新格局时往往又将中国当成‘靶子’，”《人民日报》在评论文章中称。
“这一充满矛盾的战略无疑将加剧亚太安全格局的复杂一面，甚至有可能造成分裂。”
《解放军报》援引国防大学韩旭东教授的话称：“新的军事部署调整完成之后，美国插手亚太事务的力度必将增强。”
“这样势必会增加人们对美国借军事霸权干涉地区国家主权的担心，”韩旭东称。
《人民日报》的评论还写道：“言行不一是虚弱、不自信乃至自欺欺人的表现。”（完）
--编译：李富强 发稿：张家伟
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)