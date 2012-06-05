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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 13:00 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--6月5日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览:

累计未到期余额:4,320亿元人民币

  到期日   操作期限(天)  中标利率(%)  到期量(亿元)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *      
 2012/6/7        91          3.16          300
      6/12       28          2.80          600
      6/14       91          3.14          200
      6/19       28          2.80          600
      6/21       91          3.14          200
      6/26       28          2.80          500
      6/28       91          3.14          200

               当月累计: 2,600 
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      7/3        28          2.80          300
      7/5        91          3.14           50
      7/12       91          3.14          270
      7/19       91          3.14          200

               当月累计: 820 
-----------------------------------------------------
      8/16       91          3.14          300
      8/23       91          3.14          300
      8/30       91          3.14          300

               当月累计: 900
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:

累计未到期余额: 

  到期日   操作期限(天)  中标利率(%)  到期量(亿元)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *      
无
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  注:1.中国央行2012年春节长假前公开的进行逆回购招标,为公开市场提供
       了新的常规操作工具,因此在表格中新增逆回购未到期统计数据.

     2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 边竞

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