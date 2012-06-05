〔英国评等〕Egan-Jones调降英国信贷评等至AA-,展望为负面(更新版)

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路透纽约6月4日电---评级机构Egan-Jones周一将英国信贷评等从AA调降至AA-,展望为负面.该机构近来已调降了一连串欧洲国家主权债信评等.

"主要的担心是在经济状况趋弱的条件下英国是否能够持续减少赤字,且该国金融部门可能恶化,"Egan-Jones在声明中表示.

"不幸的是,我们预期英国债务/国内生产总值(GDP)(之比)将继续上升,该国仍将面临压力."

标准普尔和惠誉对英国的评级现为AAA,穆迪投资服务公司(Moody's)给予英国Aaa评级.

英国1-3月经济萎缩0.3%.欧元能否继续生存的忧虑日增,亦威胁到英国第二季经济成长.

Egan-Jones近来调降了意大利和西班牙主权债信评级,均指因其经济和银行部门疲弱.(完)