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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 11:49 BJT

〔东京美债〕公债价格微跌,投资者在G20会议前了结获利

路透东京6月5日电---美国公债价格周二在亚洲市场微跌,收益率(殖利率)进一步远离纪录低位,因投资者在20国集团(G20)紧急会议召开前了结获利,此次会议旨在应对欧元区不断加剧的债务危机.

七国集团(G7)的财经首脑将于周二召开紧急会议,讨论欧元区债务危机问题.[ID:nSB1587000]

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